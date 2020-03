Coronavirus: Iran rilascia temporaneamente 54 mila detenuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran è stato accusato dai paesi della regione di aver nascosto la reale entità dell’epidemia per evitare impatti sulle elezioni parlamentari dello scorso 21 febbraio. Tali accuse sono state respinte dal governo e dallo stesso presidente Rohani che ha criticato “i nemici che stanno approfittando dell'epidemia per sconvolgere la pace e la fiducia delle persone pubblicando false notizie e affermazioni sullo stato della malattia in Iran”. Casi collegati al focolaio iraniano di coronavirus sono stati segnalati in Afghanistan, Canada, Libano, Pakistan, Kuwait, Bahrein, Iraq, Oman, Qatar e Emirati Arabi Uniti. (Res)