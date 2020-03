Azerbaigian: Bers, firmato accordo per promuovere sviluppo urbano della città di Ganja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha firmato un accordo per l’avvio di una serie di progetti di sviluppo urbano nella città di Ganja, in Azerbaigian. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, aggiungendo che l’iniziativa è stata discussa durante un incontro tra il sindaco della città, Niyazi Bayramov, e il primo vicepresidente della Bers, Jurgen Rigterink. Stando alle informazioni diffuse, l’amministrazione cittadina si è detta interessata a far entrare la città nel programma Green Cities della Banca, che prevede l’avvio di una serie di progetti tesi a migliorare le infrastrutture stradali, il trasporto pubblico locale, i servizi idrici e lo smaltimento dei rifiuti. (Res)