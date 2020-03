Vietnam: produzione industriale cresce del 6,2 per cento nel primo bimestre

- L’indice della produzione industriale del Vietnam è aumentato nei primi due mesi dell’anno del 6,2 per cento su base annua. Lo ha reso noto l’Ufficio generale di statistica (Gso). L’aumento nello stesso bimestre del 2019 era stato del 9,2 per cento e nel 2018 del 13,7 per cento. Quest’anno l’epidemia di coronavirus nella vicina Cina ha avuto un impatto negativo sia sull’importazione di merci cinesi sia sulle esportazioni di merci vietnamite. Il settore della trasformazione delle materie prime e quello manifatturiero hanno incrementato la produzione del 7,4 per cento; la generazione e distribuzione di elettricità hanno registrato un incremento dell’8,4 per cento; l’erogazione di acqua e il trattamento dei rifiuti del 4,9 per cento; i componenti per la telefonia hanno sfiorato il 30 per cento. Invece l’estrazione mineraria è diminuita del 3,7 per cento.(Fim)