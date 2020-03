Usa: primarie democratiche, Bloomberg ritira la propria candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Bloomberg si è ritirato dalla corsa alla candidatura democratica per le elezioni presidenziali Usa del 2020. Il percorso alle primarie del miliardario statunitense si arresta dopo il deludente risultato conseguito nel Super Tuesday, quando è riuscito ad aggiudicarsi solo i delegati delle Samoa americane, nonostante gli ingenti fondi stanziati nel corso della sua campagna elettorale. Bloomberg, come riferisce l’emittente “Cnn”, ha già annunciato di appoggiare la candidatura di Joe Biden nella corsa per le primarie democratiche. L’ex presidente Usa è uscito come il trionfatore dal Super Tuesday, sopravanzando nel computo dei delegati finora assegnati il principale rivale, il seMnatore Bernie Sanders. (Nys)