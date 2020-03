Regione Lazio: Zingaretti firma accordo per recupero detenuti e integrazione sociale (5)

- Il protocollo sarà utile anche per studiare i dati relativi ai procedimenti penali, alle misure applicate nelle comunità e agli interventi di sostegno alle persone entrate nel circuito penale per formulare le linee guida dirette a tutti gli operatori del settore. Sono, inoltre, previsti incontri periodici per aggiornare statistiche, documenti di studio, dati e tutte le informazioni utili al riguardo. Per il preside Diliberto "l'accordo di oggi è straordinariamente importante per l'università La Sapienza. Normalmente le attività extra accademiche vengono chiamate la terza missione, ma questa classificazione è sbagliata, perché è parte integrante per noi occuparci di ciò che succede nella società. Non è un caso che il 24 gennaio ho voluto inaugurare la mia prima uscita pubblica da preside di giurisprudenza con la presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, proiettando il docufilm sul viaggio nelle carceri, per mandare un messaggio: ci vogliamo occupare di tutto quello che succede nella società italiana e in particolare dei soggetti fragili, tanto più in un momento come questo. Agli studenti cerco di trasmettere un messaggio: noi insegniamo il diritto, ma la nostra missione è insegnare i diritti, che se sono di tutti sono diritti, se sono di pochi sono privilegi", ha concluso Deliberto. (Rer)