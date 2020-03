Milano: Sala, non credo in città Stato, ma in città mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano ha bisogno dell’apertura internazionale, per riprendersi dopo l’emergenza coronavirus. Questa la riflessione fatta dal sindaco Giuseppe Sala, ospite al Corriere della Sera. “Questa città senza l'apertura al mondo si affloscia, non può funzionare. Io nella città Stato non credo, perché mi riporta a Sparta, Atene, a un modello antico, io credo alla città mondo: Milano non è il centro dello Stato, è una città mondo, in quanto inserita in un sistema mondiale, che trae beneficio dal fatto che ha una grande reputazione, che arrivano investimenti dall’estero, che arriva turismo, che impara dall’estero”, ha detto il primo cittadino. “Uno dei modi per uscirne - ha aggiunto - sarà riflettere sul tema della transizione ambientale, che sarà una delle leve per ripensarci. E queste cose le impariamo osservando quello che fanno le altre città. Il punto è non perdere il tema di quella che vuole essere la nostra dimensione”. “Non fisica - ha precisato Sala - perché siamo destinati a essere una città da 1,4/1,5 milioni di abitanti o se la vedi in maniera allargata da 3,5, molto diversa dalle megalopoli orientali, ma che vive questa idea di essere inserita nei circuiti mondiali”. “L’anno scorso - ha ricordato infine il sindaco - abbiamo avuto 10 e passa milioni di turisti. Quest’anno 5/4 o quel che sarà. E dovremo resistere, ma se non torniamo a essere quello che eravamo prima e quindi a vivere di questa dimensione aperta, non ce la faremo”. (Rem)