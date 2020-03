Violenza donne: 1500 coperte l’8 marzo rivestiranno via Ripetta e largo San Rocco a Roma

- Arriva a Roma il progetto “Viva Vittoria”. Nata nel 2015 a Brescia l’iniziativa ha coinvolto numerose città, con migliaia di coperte cucite insieme e che hanno rivestito simbolicamente le strade per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. Quest'anno il progetto sbarca nella Capitale: la mattina dell’8 marzo, via di Ripetta e largo San Rocco saranno rivestiti con oltre 1500 coperte. In concomitanza la Federtrek organizzerà due percorsi di urban trek: uno parte dal Circo Massimo e sarà legato alle figure femminili che hanno fatto la storia di Roma, l'altro dalla stazione La Storta e sarà dedicato a Nilde Iotti. Entrambi i percorsi arriveranno a via Ripetta, dove ci sarà l’installazione di “Viva Vittoria. Il progetto è promosso dal I municipio di Roma. “Una grande opera relazionale condivisa - spiega la presidente del I municipio, Sabrina Alfonsi, in una nota -, un grande segnale, fatto di piccoli gesti, di dita bucate dall'ago, di ore trascorse a rammendare le ferite. Come municipio siamo orgogliosi di promuovere questa iniziativa, alla quale hanno contribuito con cura e dedizione i nostri centri anziani, che ringrazio di cuore, e le tante associazioni del territorio”.(Com)