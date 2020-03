Libia: ambasciata Usa lavorerà con ministro Interno per sanzionare chi minaccia stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata degli Stati Uniti in Libia lavorerà con il ministro dell’Interno di Tripoli, Fathi Bashagha, per “sanzionare gli individui che minacciano la stabilità” del paese. Lo ha dichiarato Joshua Harris, incaricato d’affari dell’ambasciata degli Stati Uniti, secondo quanto riferisce su Twitter la rappresentanza diplomatica. L’ambasciata lavorerà con Bashagha “per garantire la piena attuazione dell’ordine esecutivo 13726, che consente l’applicazione di sanzioni contro persone che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità della Libia”, si legge su Twitter. Il diplomatico ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti “a tutti gli sforzi della Libia per raggiungere un cessate il fuoco duraturo e un dialogo pacifico”. Inoltre, l’ambasciata ha ricordato che “il ministro ha delineato gli sforzi per ridurre il ruolo delle milizie nell’ottica della creazione delle forze di sicurezza legittime al servizio del popolo libico”. (Lit)