Coronavirus: rinviata Assemblea generale di Unindustria

- Unindustria ha deciso di riprogrammare la propria Assemblea generale prevista per venerdì 6 marzo al Teatro dell’Opera di Roma. Lo riferisce una nota. La decisione è stata presa, con grande senso di responsabilità, recependo le indicazioni emerse dal comitato tecnico scientifico che affianca il Governo nel fronteggiare l’emergenza sanitaria, che con estrema probabilità saranno fatte proprie dall’esecutivo nelle prossime ore con apposito Decreto. Vista l’importanza che riveste l’Assemblea generale per tutto il sistema economico di Roma e del Lazio, Unindustria è già al lavoro per individuare una nuova data per l’evento. (Com)