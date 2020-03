Coronavirus: Allevi, a questa velocità di contagio posti letto rischiano di non bastare

- "L'emergenza contagio non è finita, quindi abbiamo due preoccupazioni: la prima è la velocità con cui i numeri continuano a crescere. Con questa velocità i nostri ospedali rischiano di non avere più posti letto per questi pazienti che hanno bisogno della terapia intensiva e il San Gerardo sta facendo salti mortali". Lo ha detto il sindaco di Monza Dario Allevi durante la conferenza stampa in corso in Comune per fare il punto sulla situazione del coronavirus in città. (Rem)