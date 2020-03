Usa: impiegato Amazon di Seattle positivo a coronavirus

- Un dipendente di Amazon a Seattle, nello stato di Washington, si è dimostrato positivo al nuovo coronavirus. La notizia arriva mentre le preoccupazioni della diffusione del virus in Usa sono aumentate, sebbene il numero di nuove infezioni in Cina, dove è iniziata l'epidemia, continua a diminuire. Come confermato da un portavoce di Amazon, l'individuo lavora presso la sede della società a Seattle, dove il colosso della tecnologia ha circa 55 mila dipendenti. La società ha dichiarato di aver informato altri lavoratori che potrebbero essere entrati in contatto con la persona. Intanto i numeri dei contagi in Usa superano i cento e le morti accertate sono nove, sopratutto nell'area di Seattle. (Nys)