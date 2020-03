Ex Ilva: sindacati, preaccordo è di totale indeterminazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni sindacali, poi, aggiungono: "Il preaccordo prevede, inoltre, un aumento dei lavoratori in Cassa integrazione e il vincolo dell’accordo sindacale entro il 30 maggio senza una nostra preventiva condivisione del piano e degli strumenti adottati. L’assetto complessivo del piano rischia di essere insostenibile alla luce della sua scarsa verticalizzazione produttiva (tubi, laminati, lamiere, treni nastri) i cui investimenti sono molto inferiori al piano da noi sottoscritto e la positiva previsione di ripartenza dell’Afo5 ha tempistiche del suo rifacimento troppo dilatate nel tempo. L’accordo del 6 settembre 2018 non prevedeva esuberi né l’utilizzo della Cassa integrazione. Garantiva - conclude la nota - la presenza di un grande produttore di acciaio a eseguire il piano stabilito. Quell’accordo resta la migliore garanzia di tutta l’occupazione, del risanamento ambientale e del rilancio produttivo". (Com)