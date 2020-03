Olimpiadi 2026: Sala, saranno occasione di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina saranno molto utili per rilanciare il Paese e Milano dopo l’emergenza coronavirus. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, ospite al Corriere della Sera, assicurando di non essere preoccupato che la crisi sanitaria possa compromettere i preparativi ai Giochi, perché - ha spiegato - “manca troppo tempo. Ma saranno una delle leve di rilancio e meno male che le abbiamo portate a casa”. Sala ha fatto sapere anche di aver comprato “i biglietti di aereo per Tokyo, vorrei andare all’inaugurazione delle Olimpiadi, con lo spirito di imparare. Spero che le facciano”. (Rem)