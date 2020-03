Ex Ilva: Morselli dopo firma accordo non rilascia dichiarazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Am InvestCo Italy, Lucia Morselli, ha lasciato senza rilasciare alcuna dichiarazione l'ufficio notarile in centro a Milano dove è stato firmato l'accordo tra il gruppo siderurgico franco-indiano e Ilva in amministrazione straordinaria. (Rem)