Coronavirus: D'Amato, no ad allarmismi ma pronti se casi aumentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna generare inutili allarmismi, l'atteggiamento è quello di trovarsi pronti nel caso i numeri delle persone risultate positive dovesse aumentare. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante la seduta straordinaria del consiglio regionale del Lazio sul coronavirus. L'assessore ha ricordato che "abbiamo 51 cittadini nel comune di Fiumicino che sono in sorveglianza attiva: sono tutti asintomatici, e termineranno il loro percorso una volta completati i 14 giorni. Ne abbiamo altri, in questo caso anche positivi, in altre realtà, in particolar modo a Pomezia. Anche questi, però, non hanno sintomi che possano prevedere una modalità di gestione diversa da quella domiciliare. Per cui, l'atteggiamento è un atteggiamento di tenuta, è un atteggiamento rigoroso, è un atteggiamento serio". Inoltre, D'Amato ha ringraziato gli amministratori "che stanno seguendo queste indicazioni, ma dobbiamo farci trovare estremamente pronti, se i numeri dovessero aumentare. Il sistema sta lavorando h24. Siamo in qualsiasi momento pronti ulteriormente a relazionare nelle sedi che il consiglio riterrà più opportune, ma è importante - ha concluso l'assessore - quello che verrà fatto soprattutto nella prossima settimana". (Rer)