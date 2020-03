Roma: Durigon (Lega), buon lavoro a Prestipino

- ''Buon lavoro a Michele Prestipino per il prestigioso e delicato incarico a procuratore capo di Roma. Siamo certi che saprà confermare la qualità e il valore del lavoro che ha già espresso nella lotta alla criminalità organizzata. Non mancherà il nostro appoggio e la nostra collaborazione come rappresentanti delle istituzioni''. E' quanto afferma in una nota Claudio Durigon, deputato della Lega e coordinatore del partito di Roma e provincia. (Com)