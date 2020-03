Montenegro-Italia: presidente parlamento Brajovic e ministro Guerini, Roma apprezza contributo Podgorica nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia apprezza il contributo del Montenegro nella Nato e il suo sostegno alla stabilità regionale. Lo ha affermato oggi il ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini durante l'incontro, tenutosi a Podgorica, con il presidente del parlamento montenegrino Ivan Brajovic. Secondo una nota del parlamento di Podgorica riportata dall'emittente "Rtcg", Guerini ha affermato che l'Italia "ha riconosciuto quello che il Montenegro ha fatto sul piano della promozione dei valori civici e sul percorso verso l'Ue". Brajovic ha ringraziato "per il sostegno aperto e concreto dell'Italia al Montenegro sul percorso di integrazione europea". Brajovic ha inoltre espresso la propria soddisfazione "per l'alto livello dei rapporti a tutto campo tra il Montenegro e l'Italia", evidenziando in modo particolare la cooperazione con il Senato e con la Camera dei deputati. Gli interlocutori hanno convenuto sul fatto che "è necessario non sottovalutare le notizie false e le disinformazioni che hanno un impatto sulla crescita del populismo e sui processi elettorali, rappresentando pertanto un pericolo per i paesi democratici".(Mop)