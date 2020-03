Avellino: Confesercenti, con chiusura mercato siamo disperati e in difficoltà

- "Siamo disperati e in grave difficoltà economica. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, non ha consentito la riapertura del mercato bisettimanale nonostante la decisione assunta a nostro favore dal Tribunale amministrativo di Salerno". Lo ha affermato, Giuseppe Innocente, della Confesercenti/Imprenditori Irpini, che ha aggiunto: "E' indispensabile che riprendiamo a lavorare al più presto, considerato che sono oltre due mesi che siamo fermi per lo stop imposto dall'Amministrazione comunale di Avellino, nonostante il tribunale amministrativo ha ordinato la ricerca di uno spazio idoneo o il ritorno nella precedente area mercatale. Non siamo più in condizione di attendere, pertanto chiederemo un nuovo incontro al Prefetto di Avellino". Intanto il legale degli ambulanti, Ciro Aquino, ha chiesto con un nuovo ricorso al Tar Campania–Salerno di disporre l'esecuzione del proprio Decreto cautelare n. 110/2020 anche con la nomina di un commissario ad acta al fine di riavviare il mercato bisettimanale di Avellino. (Ren)