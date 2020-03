Coronavirus: Morelli (Lega), Sala a favor di telecamere mentre Milano attende risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e capogruppo al Consiglio comunale di Milano, Alessandro Morelli, in una nota attacca il sindaco Giuseppe Sala, ospite questa mattina del Corriere della Sera. “Il signor Giuseppe Sala ha passato una mattinata a favor di telecamera presso il quotidiano di via Solferino, ma dimentica che i milanesi non hanno bisogno di chiacchiere sull'emergenza Coronavirus, meriterebbero un sindaco”, osserva Morelli. “Il sindaco di Milano - si chiede il leghista - revocherà Area B e Area C? Renderà esenti da contributi comunali come la Tari le categorie colpite? Farà in modo di risarcire chi ne ha bisogno e accantonerà la tassa di soggiorno per ridare fiato al settore turistico? I milanesi vogliono sapere questo, non c'è bisogno di organizzare dirette in pompa magna per saperlo”. (com)