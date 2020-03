Camera: domani audizioni su istituzione commissione d'inchiesta sulle Fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 5 marzo, le commissioni riunite Cultura e Trasporti, presso la sala del Mappamondo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette Fake news), svolge le seguenti audizioni: ore 12, Associazione italiana per l'educazione ai media e alla comunicazione (Med); ore 12.30, Google Italy Srl; ore 13.45, Rai - Radiotelevisione italiana Spa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)