Usa: Super Tuesday, reazione positiva dei mercati alla vittoria di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì mattina gli indici dei principali mercati mondiali hanno visto un rialzo, con i future azionari statunitensi che indicano un'apertura di Wall Street in rialzo. Diversi media Usa sottolineano come la ritrovata fiducia dei mercati sia legata alla performance dell'ex vicepresidente Usa, Joe Biden, che nel corso del Super Tuesday ha conquistato gli Stati del sud degli Usa e il Texas, diventando il principale candidato alle primarie democratiche. Grazie ai risultati di ieri sera, Biden ha ricavato un vantaggio nella corsa alla candidatura rispetto al principale rivale, il senatore del Vermont Bernie Sanders. I future legati all'indice S&P 500 sono aumentati di quasi il 2 per cento, dopo le forti perdite di ieri. Biden sta unendo i democratici moderati: le politiche più centriste dell'ex vicepresidente sembrano aver dato sicurezza agli investitori, preoccupati per il programma di Sanders, accolto favorevolmente dall'ala sinistra del partito ma giudicato non favorevole per le imprese.(Nys)