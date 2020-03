Coronavirus: l’Egitto vieta l’ingresso nel paese di cittadini del Qatar

- Il governo dell’Egitto ha deciso di vietare l’ingresso nel territorio nazionale ai cittadini del Qatar, dopo che Doha aveva assunto il medesimo provvedimento nei confronti dei cittadini egiziani per il timore di nuovi contagi da coronavirus. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web ufficiale dell’esecutivo del Cairo. L’Egitto ha già interrotto le relazioni diplomatiche con il Qatar nel giugno del 2017 assieme ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, accusando Doha di ingerenze negli affari interni di altri paesi arabi e di sostegno del terrorismo. “Alla luce della decisione qatariota di vietare l’ingresso nell’emirato di persone con cittadinanza egiziana, il governo dell’Egitto ha applicato il principio di reciprocità vietando l’ingresso nel paese di cittadini qatarioti, anche se residenti in Egitto, a partire dalla giornata di venerdì 6 febbraio nel quadro delle misure di precauzione contro il coronavirus”, riferisce la nota.(Cae)