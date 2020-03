Coronavirus: Parisi, ora comunicazione sobria e proporzionalità nelle misure preventive

- In queste settimane difficili abbiamo assistito ai limiti di chi è al vertice politico del nostro Paese, limiti che hanno causato un grave danno di immagine. Lo dichiara, in una nota, Stefano Parisi, segretario nazionale di Energie per l'Italia, intervenendo durante la seduta straordinaria del consiglio regionale del Lazio dedicata all'emergenza Coronavirus. "Non avendo predisposto protocolli di comportamento sulla base delle epidemie degli ultimi anni - spiega Parisi - il Paese si è trovato impreparato di fronte all'emergenza sanitaria. L'impressione è che la comunicazione istituzionale sia stata dettata più dai consulenti del web che dal senso di responsabilità. Non si aumenta il proprio consenso generando ansia e garantendo protezione. Chi si sta occupando di questa emergenza, è chiaro che in questa fase è impegnato ventiquattro ore al giorno, ma sta facendo il suo lavoro, non è un eroe". "L'enorme danno economico che si sta generando – prosegue Parisi – è derivato più dalla paura che dal reale effetto del virus. Se le misure di prevenzione generassero più danni del virus stesso, avremmo fatto un disastro. L'epidemia nel Lazio non è ancora arrivata, abbiamo dunque il tempo per evitare gli errori commessi in altre regioni. Prepariamo le strutture sanitarie in vista di una possibile emergenza, bisogna riarruolare medici in pensione o sollecitare concorsi per incrementare il personale necessario. Procediamo con una comunicazione sobria e razionale evitando comportamenti fuori luogo. Non servono misure più forti, servono misure adeguate. La grave situazione nella quale versano le imprese per effetto del blocco dell'economia non è colmabile con misure fiscali e di dilazione dei pagamenti, che peraltro generano ulteriore debito. La cosa più importante da fare è ridurre al minimo l'impatto sull'economia delle misure preventive e fare in modo che queste durino il meno possibile. Il rischio del fallimento delle imprese e la perdita di posti di lavoro, può avere nel lungo periodo un'influenza molto negativa sulla vita delle persone, effetti analoghi a quelli che rischia di causare il virus", conclude Parisi. (Com)