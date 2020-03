Camera: domani audizioni su modifiche articoli Costituzione su elezione Senato e presidente della Repubblica

- Domani giovedì 5 marzo, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, svolge le seguenti audizioni: ore 12, Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia; ore 12.20, Raffaele Bifulco, professore di diritto costituzionale presso l'Università "Luiss - Guido Carli" di Roma; ore 14, Massimo Luciani, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università "La Sapienza" di Roma; ore 14.20, Gianluca Passarelli, professore di Scienza politica e politica comparata presso l'Università "La Sapienza" di Roma; ore 14.40, Fulco Lanchester, professore di diritto costituzionale presso l'Università "La Sapienza" di Roma; ore 15, Beniamino Caravita di Toritto, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università "La Sapienza" di Roma. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)