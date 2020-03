Coronavirus: ok definitivo Aula Senato a decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aula del Senato ha approvato in via definitiva il primo decreto legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus. Il provvedimento, già licenziato dalla Camera, ha ricevuto l'ok dell'Assemblea senza voti contrari e con 5 astenuti. (Rin)