Camera: domani audizione ministro Provenzano su Contratto 2017-2021 ministero Infrastrutture e Rfi

- Domani giovedì 5 marzo, alle ore 8,30, la commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)