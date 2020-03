Russia: Roskomnadzor avvia blocco "false notizie" su coronavirus nei social network

- La procura generale della Federazione Russa ha chiesto al Roskomnadzor (Autorità garante per le comunicazioni) di bloccare una serie di messaggi sui social network riguardanti la diffusione dell'infezione da coronavirus. Lo ha reso noto il servizio stampa di Roskomnadzor, che ha inserito le risorse nel registro delle informazioni vietate, avviando la procedura per il blocco. "Roskomnadzor ha ricevuto una richiesta dalla Procura generale, che contiene una serie di collegamenti a messaggi sui social network, in particolare VKontakte e Facebook, relativi alla diffusione dell'infezione da coronavirus. La Procura generale ha riconosciuto che i materiali indicati contenevano informazioni inesatte socialmente significative che rappresentavano una minaccia di grave interruzione dell'ordine e della sicurezza pubblica, interferenze con il funzionamento o la cessazione del funzionamento delle strutture", ha affermato il servizio stampa di Roskomnadzor. (Rum)