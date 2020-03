Romania: Ue propone apertura procedura per disavanzo eccessivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto oggi al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nel caso della Romania e ha adottato una raccomandazione secondo cui il paese dovrebbe porre fine a questa situazione al più tardi entro il 2022. E' quanto si legge in un comunicato stampa dell'esecutivo comunitario. La raccomandazione proposta prevede che la Romania debba raggiungere un percorso di aggiustamento "credibile e sostenibile", con l'obiettivo di colmare il disavanzo entro il 2022 al più tardi. La decisione di oggi arriva dopo l'adozione della relazione della Commissione che dimostra che la Romania non ha soddisfatto il criterio del disavanzo nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che pertanto è giustificata l'apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi. In una relazione adottata il mese scorso dall'esecutivo comunitario, viene sottolineato che la strategia di bilancio per il periodo 2020-2022, adottata dal governo nel dicembre 2019, viene fissato un obiettivo di disavanzo del 3,8 per cento del Pil nel 2019, una cifra che secondo la Commissione europea è un segnale dell'esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania. (Rob)