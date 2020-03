Coronavirus: Allevi, smart working e assistenza agli anziani che restano in casa

- Smart working per i dipendenti del Comune di Monza e un appello ai monzesi affinché vadano in Comune solo se strettamente necessario. Oltre all'invito agli over 65 a rimanere a casa e, in generale, ad applicare i "consigli" dell'Istituto superiore della sanità. Sono i provvedimenti contro la diffusione del coronavirus presentati oggi dal sindaco di Monza Dario Allevi nel corso di una conferenza stampa in cui ha annunciato anche l'avvio della sanificazione di tutte le scuole del capoluogo brianzolo per quando gli studenti potranno tornarvi. "Fino al 15 marzo le persone con problemi di salute, quelle con figli da zero a 11 anni e quelli che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico per recarsi sul luogo di lavoro, 70 dipendenti comunali hanno queste caratteristiche, da domani potranno lavorare da casa - ha spiegato Allevi - chi utilizza i mezzi di trasporto potrà farlo tre giorni alla settimana, per chi ha problemi di salute i giorni sono 5". Allevi ha anche detto che ai dipendenti del Comune è stato consegnato il gel disinfettante, sono stati posti segni su pavimento per indicare ai cittadini distanza di sicurezza e "rivolgiamo un appello ai monzesi a venire solo in caso di estrema urgenza ed emergenza". "Non è finito il momento dell'emergenza - ha chiarito Allevi - per questo chiedo ai monzesi di presentarsi in Comune solo se assolutamente necessario". Il sindaco ha poi affrontato il tema dell'appello agli over 65 a rimanere al proprio domicilio spiegando che "oggi l'assessore alle Politiche sociali Merlini incontra le associazioni che si occupano di anziani per capire quali servizi dare", un tema delicato visto che su 124mila residenti di Monza oltre 30mila hanno più di 65 anni mentre gli over 75 sono oltre 16mila. (Rem)