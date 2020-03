Camera: Fico, Calipari è stato e resterà modello anche per nuove generazioni

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda su Facebook la scomparsa di Nicola Calipari. "Sono trascorsi quindici anni - osserva la terza carica dello Stato - dal giorno in cui Nicola Calipari fu tragicamente ucciso a Baghdad mentre era impegnato nella complessa operazione di liberazione della giornalista Giuliana Sgrena, rapita da terroristi in Iraq. Voglio oggi ribadire - continua Fico - la mia più sincera vicinanza e solidarietà ai familiari di Nicola Calipari. La sua morte ha lasciato dolore nelle persone che lo hanno amato ed un profondo turbamento in tutti coloro che ne hanno conosciuto il valore di servitore dello Stato, capace di compiere il suo dovere fino in fondo e di non tirarsi mai indietro davanti alle responsabilità e ai molti rischi che, pure, conosceva. Vi è sempre stato, nel suo modo di operare professionalità ma anche, e soprattutto, generosità ed umanità. E' stato e resterà - conclude il presidente della Camera - un esempio e un modello anche per le nuove generazioni". (Rin)