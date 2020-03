Coronavirus: D'Amato, a medici tabulati preventivi per valutare situazioni potenziale rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tabulati preventivi saranno messi a disposizione dei medici di medicina generale per valutare situazioni di potenziale rischio. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante la seduta straordinaria del consiglio regionale del Lazio sul coronavirus. "Abbiamo inteso, assieme ai medici di medicina generale di mettere a disposizione dei tabulati preventivi per valutare le situazioni di potenziale rischio. Si tratta di un'attività che svolgeremo nelle prossime ore - ha aggiunto l'assessore -. In particolare, sulle persone che hanno patologie croniche e di una certa età sarà fatto un lavoro preventivo per valutarne la condizione e lo stato di salute". (Rer)