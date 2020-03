Coronavirus: Torino, Università prolunga al 15 marzo sospensione attività didattiche

- L'Università di Torino ha deciso di "prolungare la sospensione delle attività didattiche in presenza (lezioni ed esami) fino al 15 marzo 2020". Lo ha fatto "in via precauzionale, a fronte del perdurare dell'attuale situazione di incertezza sulla diffusione del Coronavirus", spiega in una nota l'ateneo. Tutto fermo "in tutte le sedi dell'ateneo, incluse quelle extrametropolitane". Contestualmente verrà potenziata l'erogazione dei servizi didattici con modalità a distanza. Inoltre, con Decreto Rettorale n. 893/2020 del 3 marzo, è stata approvata la modalità di svolgimento degli esami di laurea mediante strumenti di videoconferenza. (Rpi)