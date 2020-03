Kosovo: parlamento respinge richiesta presidente Thaci per riferire su incontro con omologo serbo Vucic

- Il parlamento del Kosovo si è detto impossibilitato a soddisfare la richiesta avanzata dal presidente della Repubblica Hashim Thaci di riferire oggi in aula sui colloqui avuti con il presidente serbo Alekandar Vucic lunedì scorso a Washington, alla Casa Bianca, con la mediazione dell'inviato speciale Usa sul dialogo fra Pristina e Belgrado Richard Grennell. In una risposta alle lettera ufficiale di Thaci, la presidente del parlamento Vjosa Osmani, ha spiegato che "il tempo a disposizione è insufficiente per poter organizzare una seduta del parlamento entro oggi". Osmani ha poi sottolineato che "in passato, i precedenti capi di Stato hanno avanzato le loro richieste molti giorni prima". (segue) (Kop)