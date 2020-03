Kosovo: parlamento respinge richiesta presidente Thaci per riferire su incontro con omologo serbo Vucic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del parlamento ha spiegato che la seduta sarebbe impossibile anche nei prossimi giorni in quanto "il parlamento e i deputati sono impegnati in una serie di attività previste in onore dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck)". Osmani ha precisato che la richiesta di Thaci sarà presa in considerazione dalla presidenza del parlamento nella sua prossima riunione del 9 marzo. Parlando con i giornalisti, Thaci ha dichiarato da parte sua che si rivolgerà nuovamente al parlamento "perché nessuno è il suo proprietario e nessuno potrebbe usurparlo". Il presidente della Repubblica ha avvertito che tuttavia "se non rimane altra possibilità, mi rivolgerò ai cittadini in una conferenza stampa per spiegare quanto successo a Washington. Sono determinato ad essere del tutto trasparente". (Kop)