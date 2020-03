Difesa: ministro croato Krsticevic, investimenti in industria europea legati a sicurezza cittadini (2)

- Krsticevic ha detto che "il Fondo europeo per la difesa è uno degli strumenti che, dal punto di vista della Croazia, ha un impatto positivo sul rafforzamento dell'industria europea della difesa e incentiverà ulteriori sinergie tra le forze armate e il settore industriale civile". Per questo motivo "è molto importante assicurare mezzi adeguati per il fondo all'interno del Quadro di finanziamento pluriennale". Il direttore generale per l'industria della difesa e lo spazio della Commissione europea Timo Pesonen ha affermato nel corso della stessa conferenza che "è necessario sviluppare partenariati strategici e cooperazioni transatlantiche, rafforzando al contempo gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, con l'obiettivo di promuovere la propria autonomia". (Zac)