Siria: dalla Russia, fallito attacco chimico contro i governativi

- Un gruppo di jihadisti in Siria ha tentato di attaccare con armi chimiche le forze governative nel governatorato di Idlib, nel nord-ovest del paese. Lo sostiene in un comunicato il Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto, secondo cui diversi “terroristi” hanno cercato di far esplodere carichi di agenti chimici per bloccare l’avanzata dei governativi a Saraqib, conquistata nei giorni scorsi dall’Esercito arabo siriano. All’azione avrebbero partecipato circa 15 combattenti. Tuttavia, i ribelli avrebbero “inavvertitamente aperto uno dei carichi”, provocando una fuoriuscita di liquidi tossici e fallendo nell’attacco. Il Centro fa anche sapere che fornirà le prove del fallito attacco chimico alle autorità internazionali. (Rum)