Lavoro: Catalfo, serve impegno di imprenditori, istituzioni e parti sociali perché sia regolare e sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, commenta su Twitter la campagna #Eu4Fairwork, promossa dalla Commissione europea per contrastare il lavoro irregolare: "Il lavoro regolare e sicuro è un valore comune da difendere e rafforzare. Per farlo serve l'impegno di tutti: imprenditori, lavoratori, istituzioni e parti sociali". (Com)