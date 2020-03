Difesa: Serbia, completata consegna sistemi missilistici Pantsir-S1

- E' stata ultimata la consegna dei sistemi missilistici russi Pantsir-S1 ordinati dalla Serbia: lo ha reso noto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado. Vucic si è detto orgoglioso, in quanto capo dello Stato e capo supremo delle Forze armate nazionali, dei progressi compiuti a livello operativo e di capacità nel settore militare. Secondo quanto precisa "Sputnik", nella giornata di ieri è stata effettuata la consegna degli ultimi componenti della batteria di 6 sistemi missilistici di fabbricazione russa. Sempre secondo quanto riferiva "Sputnik" nelle scorse settimane, la Russia e la Serbia hanno firmato l'anno scorso l'accordo per la consegna da effettuarsi nel 2020. "L'accordo per una batteria è stato firmato l'anno scorso. I lavori per la realizzazione dell'armamento sono in corso e saranno completati nel 2020", ha detto a "Spunik" una fonte nel settore della cooperazione nella difesa. (segue) (Seb)