Difesa: Serbia, completata consegna sistemi missilistici Pantsir-S1 (2)

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic lo scorso ottobre ha menzionato l'acquisto di un sistema missilistico dalla Russia. Lo scorso 21 gennaio lo stesso Vucic ha dichiarato che la Serbia acquista armamenti perché non vuole essere "una facile preda". Vucic ha così risposto ai giornalisti da Davos, dove si trovava per il Forum economico mondiale. "Ci sono state delle osservazioni sul conto della Serbia, e quella maggiore è stata che ci stiamo armando e compriamo armi dalla Russia. La mia risposta è stata piuttosto forte e convincente. Ho detto che noi acquistiamo solo armi per la difesa e non mezzi offensivi, e neanche lontanamente quanto tutti gli altri acquistano mezzi offensivi", ha detto allora Vucic. (Seb)