Coronavirus: Meloni, crisi di governo è sempre possibile

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, non ha escluso una eventuale crisi di governo, malgrado la vicenda coronavirus Covid-19. "La crisi di governo è sempre possibile, soprattutto finché ci governano questi signori - ha rilevato la parlamentare parlando con i cronisti a Montecitorio -. In questa crisi sta emergendo il valore delle persone: la ricerca drammatica di una visibilità, di un ruolo personale, a fronte di una situazione tragica e drammatica, è qualcosa per me distante dallo standing di chi dovrebbe guidare l'Italia. Ovviamente in questa fase abbiamo messo le nostre energie a disposizione del governo - ha aggiunto Meloni -, ma nessuno mi convincerà che adesso ci dobbiamo tenere Giuseppe Conte per non so quanti anni, perché c'è il coronavirus. Neanche il coronavirus mi sta convincendo che Conte è un buon presidente del Consiglio, anzi il coronavirus mi ha aiutato a capire meglio chi è Conte". (Rin)