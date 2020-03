Arabia Saudita: Riad offre visti istantanei per nuove attività imprenditoriali

- L'Arabia Saudita ha annunciato che offrirà visti istantanei di lavoro che consentiranno agli imprenditori di avviare nuove attività. Lo ha riferito il ministro delle Risorse umane e dello Sviluppo sociale in un comunicato stampa. Il nuovo schema mira a sostenere la “saudizzazione” del mercato del lavoro e ad accelerare la crescita del settore privato non petrolifero nel regno. In base a quanto riferisce la nota, il nuovo schema sarà elaborato elettronicamente sulla base di criteri specifici. L'iniziativa "svolgerà un ruolo importante nel sostenere gli imprenditori, uomini e donne, a incentivare e accelerare la crescita aziendale, aprendo opportunità di investimento che contribuiranno a creare posti di lavoro sostenibili per i cittadini sauditi”, ha riferito in un messaggio su Twitter, il ministro delle Risorse umane, Ahmed al Rajhi. I visti istantanei saranno concessi alle imprese stabilite negli ultimi sei mesi e in base al tipo di attività commerciale. (segue) (Res)