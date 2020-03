Arabia Saudita: Riad offre visti istantanei per nuove attività imprenditoriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo servizio di visto è stato sviluppato dopo che il ministero ha condotto studi approfonditi per determinare i requisiti delle piccole imprese per i lavoratori espatriati, ha dichiarato Nasser al Hazzani, portavoce del ministero delle Risorse umane. "Questa iniziativa avrà un impatto positivo sui tassi di saudizzazione nei prossimi anni", ha affermato. Nell'ambito dell'iniziativa, alle start-up verrà concesso un periodo di grazia di un anno per attuare il programma di saudizzazione, noto come "Nitaqat", al fine di facilitare le loro operazioni, ha aggiunto. L'Arabia Saudita, il principale produttore di petrolio dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), sta trasformando la sua economia per ridurre la dipendenza dalle entrate petrolifere nell'ambito del piano di riforme Vision 2030. Il programma mira a contenere i sussidi e la spesa pubblica per generare entrate alternative. Lo sviluppo del settore privato e l'espansione della base industriale non petrolifera sono al centro del processo di diversificazione dell’economia saudita. (Res)