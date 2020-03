Coronavirus: Piscina (Lega), Comune Milano chiarisca se intende aprire palestre come da nota Cdm

- Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2 di Milano della Lega, dichiara in una nota: "Questo è il momento della responsabilità e della chiarezza, il momento in cui le informazioni devono girare velocemente per far sì che tutti si comportino in modo uniforme e adottino le medesime misure per contrastare il Coronavirus. Purtroppo questa chiarezza e celerità sta totalmente mancando da parte del Comune di Milano". "Sono 3 giorni che i municipi attendono che il Comune dia le direttive chieste in relazione alla nota dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a quanto pare, consentirebbe lo svolgimento dell'attività agonistica purché a porte chiuse. Questa inerzia nel comunicare sta generando disparità di trattamenti nelle strutture sportive e nelle scuole, dove i dirigenti stanno decidendo in autonomia se aprire o meno le palestre. È evidente anche un certo malumore tra le società che devono disputare i campionati e, in molti casi, sanno che i loro avversari si stanno allenando intensamente. Ricordiamo a Sindaco e Giunta che nelle palestre comunali giocano società di serie A2, B, C e D di ogni categoria sportiva". (segue) (com)