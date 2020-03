Coronavirus: Piscina (Lega), Comune Milano chiarisca se intende aprire palestre come da nota Cdm (2)

- "Abbiamo tutti precisato a più riprese che è il momento di eseguire le misure, non di discuterle. Le direttive del Consiglio dei Ministri però sono chiare e non si capisce cosa attenda il Comune a prendere una posizione positiva o negativa alla riapertura che valga per tutti. Non ci sarebbero problemi se la scelta andasse nella direzione di lasciare chiuse le palestre, purchè sia un decisione franca e indiscriminata". "È la fotocopia di un Comune allo sbando sull'emergenza Coronavirus, - conclude il Presidente leghista - di un Sindaco che lascia prendere ad altri le decisioni limitandosi a fare selfie sui social network. Milano, invece, avrebbe bisogno di misure serie quali lo stop ad Area C e B per far ripartire l'economia, lo stop alle strisce blu davanti agli ospedali e l'azzeramento delle tasse comunali, tra le quali la TARI e la Tassa di soggiorno, veri e propri fardelli per famiglie, imprese e turismo. Come può notare il Sindaco Sala, il Comune potrebbe fare molto se solo ci fosse la volontà politica!". (com)