Difesa: Bulgaria, approvato emendamento che alza età per arruolarsi in forze armate

- Il parlamento della Bulgaria ha approvato oggi gli emendamenti alla legislazione nazionale sulla difesa e sulle forze armate. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Focus News Agency", gli emendamenti presentati dal governo sono stati approvati con 102 voti favorevoli, un solo contrario e 52 astenuti. La modifica prevede in particolare un aumento del limite di età per entrare a far parte delle forze armate bulgare, che dovrebbe salire a 40 anni per tutte le componenti nei quali si articola il settore della difesa della Bulgaria. Attualmente il limite di età per arruolarsi in Bulgaria è di 40 per gli ufficiali, 33 per i sergenti e 28 per i soldati semplici.(Bus)