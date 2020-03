Migranti: ministro Sicurezza bosniaco, se gli altri paesi manderanno Eserciti ai confini lo faremo anche noi

- Il ministro della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina, Fahrudin Radoncic, ha affermato oggi che "non c'è motivo" per non mandare l'Esercito ai confini per contrastare l'arrivo di migranti se lo faranno altri paesi. Secondo quanto riferisce oggi il sito di informazione "Klix", Radoncic ha affermato che "soltanto se i paesi dell'Unione europea offriranno una risposta unica, e credo che lo faranno, possiamo fermare questo flusso di migranti, attualmente sfruttato con l'obiettivo di realizzare alcuni obiettivi di guerra". Radoncic ha dichiarato che "noi abbiamo il diritto legittimo di difendere la nostra sovranità, il nostro modo di vivere e i nostri cittadini". (segue) (Bos)