Grecia: autorità “sparono su migranti”, un morto e 5 feriti secondo fonti turche

- Agenti greci hanno aperto il fuoco su un gruppo di migranti in arrivo dalla Turchia, uccidendo una persona e ferendone altre cinque. Lo afferma in un comunicato l’ufficio del governatore della vicina provincia turca di Edirne. “La polizia greca e la Guardia frontiera ha aperto il fuoco sui migranti nell’area tra il valico di Kastanies e quello di Pazarkule, utilizzando proiettili di gomma e di metallo, granate stordenti e gas lacrimogeni”, riferisce il documento. Sei uomini avrebbero riportato ferite da arma da fuoco: tre alle gambe, uno all’inguine, uno al torace e uno al capo. L’individuo ferito al torace è stato portato all’Ospedale universitario della Trakya a Edirne, dove è morto malgrado l’intervento dei medici. Secondo le autorità turche, “l’uso indiscriminato di proiettili di metallo da parte delle forze greche è una grave violazione del diritto alla vita dei migranti”. Venerdì 28 febbraio, dopo un attacco aereo costato la vita a 33 militari turchi nel nord-ovest della Siria, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dato il via libera ai profughi diretti verso l’Europa. Secondo le autorità di Ankara, finora sono 135 mila i migranti che hanno lasciato il paese. Lunedì un bambino ha perso la vita mentre un gruppo di migranti tentava di sbarcare sull’isola greca di Lesbo. (Tui)