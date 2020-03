Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), danno immagine che colpisce anche Roma

- Come era prevedibile, alla fine il Coronavirus "si è palesato anche nella Capitale iniziando a terrorizzare i romani. Una città surreale, con pochi cittadini e turisti in giro per le strade del centro". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina. "Una cattiva comunicazione portata avanti dal Governo a guida M5s e Pd - spiega Figliomeni - sta facendo passare gli italiani come 'untori' di questa malattia. Tutto il contrario di tutto, deciso da persone ai vertici del Governo con una smodata smania di protagonismo ma con scarse capacità gestionali. Da giorni riceviamo telefonate da parte di albergatori, commercianti e ristoratori preoccupati per le loro attività commerciali, perché stanno registrando ormai un calo vertiginoso di presenze con conseguenti vendite irrisorie, aspetto preoccupante che a lungo termine potrà portare anche a possibili licenziamenti del personale. Si parla di abbattere le tasse locali, ma noi pensiamo che sarebbe importante attivare anche dei tavoli di consultazione con le associazioni dei commercianti e ristoratori, per mettere in piedi delle iniziative di supporto in grado di aiutare l’indotto del turismo, del commercio e di tutte le attività produttive, perché se non si prenderanno immediatamente delle soluzioni concrete il tessuto sociale della città ne risentirà, portando a ripercussioni che si vedranno anche a lungo termine a causa delle numerose cancellazioni di arrivi di viaggiatori stranieri che portano ad una frenata di consumi", conclude. (Com)