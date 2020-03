Coronavirus: a Monza città primi 4 casi positivi

- "I contagi in provincia di Monza e Brianza sono cresciuti passando in doppia cifra (ieri sera erano 9) e, da questa mattina, anche il capoluogo brianzolo non è più immune dal coronavirus: 4 riguardano infatti la città di Monza". Lo ha annunciato il sindaco di Monza Dario Allevi durante la conferenza stampa in corso in Comune per fare il punto sulla situazione del coronavirus in città. "Non bisogna spaventarsi più del dovuto, non vorrei questa preoccupazione diventi vero e proprio panico, perché a Monza il fenomeno è molto circoscritto. Ho aspettato a comunicarlo qualche ora per permettere ad Ats di fare tutte le indagini del caso e questa mattina sono state confermate" ha proseguito Allevi spiegando che "tre di loro sono già ricoverate all'ospedale San Gerardo e uno a quello di Vimercate". "Quasi tutte le persone avevano un quadro clinico compromesso" ha concluso Allevi, assicurando che abbiamo già avvisato tutte le persone che hanno avvicinato i 4 casi nei giorni scorsi". (Rem)