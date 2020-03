Argentina: crisi finanziaria, governo aumenta a 33 per cento diritti di esportazione soia

- Il governo argentino ha aumentato di un ulteriore 3 per cento i diritti di esportazione sulla soia, portandoli dal 30 al 33 per cento. Si tratta del secondo aumento dopo quello del dicembre scorso che aveva portato l'aliquota dal 24,7 al 30 per cento. Obiettivo principale del governo di Alberto Fernandez nell'attuale contesto di forte crisi finanziaria dello Stato, è quello di aumentare il gettito fiscale e l'ingresso di divise attingendo dai settori che, secondo un'analisi dello stesso esecutivo, hanno maggiormente beneficiato in questi ultimi anni dalla forte svalutazione della moneta locale e dalla politica di deregulation del precedente governo di Mauricio Macri. La decisione è stata comunicata ieri dal ministro dell'Agricoltura, Luis Basterra, direttamente ai rappresentanti dei produttori agricoli riuniti nel denominato "tavolo di raccordo" con il governo. (segue) (Abu)